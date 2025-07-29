«Не бойтесь»: Дональд Туск пришёл к правительству с боеголовками дронов
Туск представил макеты боевых дронов на заседании правительства Польши
Дональд Туск принёс макеты боеголовок на заседание. Обложка © X/ tvp_info
Макеты боевых частей дронов принёс с собой на заседание правительства премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что ему хочется стимулировать отечественное производство вооружения и подчеркнуть важность технологического суверенитета страны.
«Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвётся. Это макеты. <...> Я принёс это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться», — сказал премьер-министр.
Туск особо подчеркнул, что все представленные образцы произведены в Польше с использованием 3D-печати. Образцы предназначены для отечественных боевых дронов. Уже завтра состоится презентация полностью польских боевых дронов.
Ранее Дональд Туск назвал главный страх НАТО. По его словам, в альянсе обеспокоены тем, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году. При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.