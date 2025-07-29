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Регион
29 июля, 14:22

«Не бойтесь»: Дональд Туск пришёл к правительству с боеголовками дронов

Туск представил макеты боевых дронов на заседании правительства Польши

Дональд Туск принёс макеты боеголовок на заседание. Обложка © X/ tvp_info

Дональд Туск принёс макеты боеголовок на заседание. Обложка © X/ tvp_info

Макеты боевых частей дронов принёс с собой на заседание правительства премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что ему хочется стимулировать отечественное производство вооружения и подчеркнуть важность технологического суверенитета страны.

«Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвётся. Это макеты. <...> Я принёс это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться», — сказал премьер-министр.

Туск особо подчеркнул, что все представленные образцы произведены в Польше с использованием 3D-печати. Образцы предназначены для отечественных боевых дронов. Уже завтра состоится презентация полностью польских боевых дронов.

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Ранее Дональд Туск назвал главный страх НАТО. По его словам, в альянсе обеспокоены тем, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году. При этом пемьер Польши не предоставил никаких подтверждений заявлениям о том, что Москва планирует конфликт с НАТО.

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Полина Никифорова
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