«Не бойтесь»: Дональд Туск пришёл к правительству с боеголовками дронов

Макеты боевых частей дронов принёс с собой на заседание правительства премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что ему хочется стимулировать отечественное производство вооружения и подчеркнуть важность технологического суверенитета страны.

«Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвётся. Это макеты. <...> Я принёс это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться», — сказал премьер-министр.

Туск особо подчеркнул, что все представленные образцы произведены в Польше с использованием 3D-печати. Образцы предназначены для отечественных боевых дронов. Уже завтра состоится презентация полностью польских боевых дронов.