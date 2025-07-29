Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 14:33

В столичной сети клиник «Семейный доктор» отреагировали на информацию о хакерской атаке

Сеть клиник Семейный доктор опровергла информацию о хакерской атаке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tero Vesalainen

Сеть московских клиник «Семейный доктор» опровергла информацию о хакерской атаке, которая привела к масштабному сбою IT-систем. В компании отметили, что всё работает в штатном режиме.

В пресс-службе подчеркнули, что сведения о кибератаке, которые распространялись в СМИ, не имеют к ним отношения. Все сферы функционируют без перебоев. Пациентов также поспешили заверить, что их данные находятся в безопасности.

Работа сети аптек Столичка в Москве восстановлена после сбоя
Работа сети аптек Столичка в Москве восстановлена после сбоя

Напомним, что телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил о хакерской атаке, с которой столкнулась Сеть клиник «Семейный доктор». Утверждалось, что из-за этого клиники работают в аварийном режиме, приведшей к потере базы пациентов.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Киберпреступность
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar