В столичной сети клиник «Семейный доктор» отреагировали на информацию о хакерской атаке
Сеть клиник Семейный доктор опровергла информацию о хакерской атаке
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Сеть московских клиник «Семейный доктор» опровергла информацию о хакерской атаке, которая привела к масштабному сбою IT-систем. В компании отметили, что всё работает в штатном режиме.
В пресс-службе подчеркнули, что сведения о кибератаке, которые распространялись в СМИ, не имеют к ним отношения. Все сферы функционируют без перебоев. Пациентов также поспешили заверить, что их данные находятся в безопасности.
Напомним, что телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил о хакерской атаке, с которой столкнулась Сеть клиник «Семейный доктор». Утверждалось, что из-за этого клиники работают в аварийном режиме, приведшей к потере базы пациентов.