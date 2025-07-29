В столичной сети клиник «Семейный доктор» отреагировали на информацию о хакерской атаке

Сеть московских клиник «Семейный доктор» опровергла информацию о хакерской атаке, которая привела к масштабному сбою IT-систем. В компании отметили, что всё работает в штатном режиме.

В пресс-службе подчеркнули, что сведения о кибератаке, которые распространялись в СМИ, не имеют к ним отношения. Все сферы функционируют без перебоев. Пациентов также поспешили заверить, что их данные находятся в безопасности.