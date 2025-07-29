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Регион
29 июля, 14:45

МЧС: Из обрушившегося офиса в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека

Обложка © МЧС Свердловской области

Обложка © МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге из трёхэтажного административного здания, где обрушилась секция, эвакуировали 24 человека. Об этом рассказали в управлении МЧС по региону.

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте обрушения в Екатеринбурге. Видео © МЧС Свердловской области

«Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений в здании. Силы и средства МЧС продолжают обследовать завалы», — проинформировали спасатели.

На месте инцидента развёрнут оперативный штаб, в составе которого до сих пор продолжают работы 34 человека при содействии 22 единиц техники.

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Напомним, сегодня стало известно об обрушении офисного здания на улице Мартовской в Екатеринбурге. Здание сложилось как карточный домик. Там находились швейная мастерская, металлообработка, печать наклеек. Предварительной причиной инцидента названа ветхость строения. Под завалами людей не обнаружено.

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Мария Любицкая
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