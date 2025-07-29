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Регион
29 июля, 15:36

Россиянка подпольно увеличивала испанкам губы и теперь может сесть в тюрьму

ABC: В Испании задержали россиянку за организацию подпольного салона красоты

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Испании за организацию подпольного косметологического центра. Об этом сообщает испанское издание ABC со ссылкой на данные полиции.

«В Гранаде национальная полиция ликвидировала одно из таких заведений и задержала его руководительницу, 29-летнюю россиянку», говорится в публикации.

По информации издания, операция была проведена после жалоб Ассоциации эстетической медицины Гранады. В ходе обыска полиция обнаружила десятки флаконов с гиалуроновой кислотой неизвестного происхождения и крупную сумму наличных денег.

29-летняя гражданка России обвиняется в преступлениях против здоровья населения и незаконной медицинской практике. Её подпольный центр, активно рекламировавшийся в соцсетях (около 15 тысяч подписчиков), предлагал услуги по увеличению губ без соответствующих медицинских лицензий и контроля качества.

Учреждение осуществляло деятельность без соответствующих лицензий и разрешений, нарушая установленные санитарные нормы при проведении косметологических процедур. В настоящее время материалы дела переданы в судебные инстанции, где гражданке РФ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что россиянке-безбилетнице грозит тюрьма за перелёт «‎зайцем» из Нью-Йорка в Париж. Суд в США признал её виновной.

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Алиса Хуссаин
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