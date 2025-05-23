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23 мая, 09:43

Россиянке-безбилетнице грозит тюрьма за перелёт «‎зайцем» из Нью-Йорка в Париж

CNS: Россиянке Дали, долетевшей в Париж из США без билета, грозит полгода тюрьмы

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana

Россиянка Светлана Дали признана виновной судом в Бруклине в незаконном проникновении на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines, который совершал перелёт из Нью-Йорка в Париж. За бесплатный полёт во Францию женщине может грозить до шести месяцев тюремного заключения.

«Присяжным потребовалось меньше часа, чтобы признать виновной Светлану Дали, 57-летнюю женщину, которая в прошлом году пробралась на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж без посадочного билета и паспорта», — пишет издание Coutrhouse News Service.

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Напомним, что Дали была обнаружена в туалете самолёта, куда она сумела проникнуть, обойдя все необходимые процедуры контроля и не имея билета. Находку экипаж сделал непосредственно перед посадкой в Париже, и план бесплатного путешествия «зайца» сорвался. Женщину передали правоохранительным органам. Оказалось, что она является гражданкой России и имеет американскую грин-карту.

Наталья Афонина
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