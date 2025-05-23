Россиянке-безбилетнице грозит тюрьма за перелёт «‎зайцем» из Нью-Йорка в Париж

Россиянка Светлана Дали признана виновной судом в Бруклине в незаконном проникновении на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines, который совершал перелёт из Нью-Йорка в Париж. За бесплатный полёт во Францию женщине может грозить до шести месяцев тюремного заключения.