Россиянке-безбилетнице грозит тюрьма за перелёт «зайцем» из Нью-Йорка в Париж
CNS: Россиянке Дали, долетевшей в Париж из США без билета, грозит полгода тюрьмы
Светлана Дали. Обложка © Х / dali_svetlana
Россиянка Светлана Дали признана виновной судом в Бруклине в незаконном проникновении на борт самолёта авиакомпании Delta Air Lines, который совершал перелёт из Нью-Йорка в Париж. За бесплатный полёт во Францию женщине может грозить до шести месяцев тюремного заключения.
«Присяжным потребовалось меньше часа, чтобы признать виновной Светлану Дали, 57-летнюю женщину, которая в прошлом году пробралась на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж без посадочного билета и паспорта», — пишет издание Coutrhouse News Service.
Напомним, что Дали была обнаружена в туалете самолёта, куда она сумела проникнуть, обойдя все необходимые процедуры контроля и не имея билета. Находку экипаж сделал непосредственно перед посадкой в Париже, и план бесплатного путешествия «зайца» сорвался. Женщину передали правоохранительным органам. Оказалось, что она является гражданкой России и имеет американскую грин-карту.