Миронов предложил выкупить Аляску после заявлений США о Командорских островах

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что Россия должна выкупить Аляску у США. Так он отреагировал на скандальную инициативу подполковника армии США Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у РФ.

«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и всё. Я думаю, что перебьются. Жизнь всё расставит по своим местам. <...> Трамп - бизнесмен. Он привык покупать, продавать выгодно», — цитирует Миронова ТАСС.