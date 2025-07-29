Миронов предложил выкупить Аляску после заявлений США о Командорских островах
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что Россия должна выкупить Аляску у США. Так он отреагировал на скандальную инициативу подполковника армии США Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у РФ.
«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и всё. Я думаю, что перебьются. Жизнь всё расставит по своим местам. <...> Трамп - бизнесмен. Он привык покупать, продавать выгодно», — цитирует Миронова ТАСС.
Напомним, что подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Этот архипелаг, расположенный в северной части Тихого океана, состоит из четырёх островов и административно относится к Алеутскому району Камчатского края. Политолог объяснил, что США нацелились на эти территории из-за их стратегического значения.