Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:16

Миронов предложил выкупить Аляску после заявлений США о Командорских островах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что Россия должна выкупить Аляску у США. Так он отреагировал на скандальную инициативу подполковника армии США Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у РФ.

«Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и всё. Я думаю, что перебьются. Жизнь всё расставит по своим местам. <...> Трамп - бизнесмен. Он привык покупать, продавать выгодно»,цитирует Миронова ТАСС.

«Бред сумасшедшего»: В Госдуме отказали США в притязаниях на Командорские острова
«Бред сумасшедшего»: В Госдуме отказали США в притязаниях на Командорские острова

Напомним, что подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Этот архипелаг, расположенный в северной части Тихого океана, состоит из четырёх островов и административно относится к Алеутскому району Камчатского края. Политолог объяснил, что США нацелились на эти территории из-за их стратегического значения.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Госдума
  • Сергей Миронов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar