Врач объяснила, как не дать «мышиной болезни» захватить ваш холодильник

Летом повышается риск заражения иерсиниозом — опасной бактериальной инфекцией, передающейся через продукты, загрязнённые грызунами. О симптомах и профилактике «мышиной болезни» рассказала врач-инфекционист Вера Серёжина.

«Бактерии иерсинии прекрасно себя чувствуют при температуре холодильника, имеют жгутики для перемещения на другие продукты, а мясо и молоко для них — идеальная среда для размножения», — предупредила специалист в разговоре с РИАМО.

По словам врача, инфекция часто попадает в дом с дачной зеленью и овощами, которые контактировали с заражённой почвой или водой. В холодильнике бактерии быстро распространяются, особенно если продукты хранятся вместе. Серёжина рекомендует использовать отдельные контейнеры и разделочные доски для овощей, мяса и молочных изделий.

Ещё один источник заражения — неправильное хранение продуктов в магазинах и складах, где не проводят дератизацию. Грызуны могут оставлять бактерии на корнеплодах, орехах или сухофруктах, поэтому покупать их стоит только в фабричной упаковке без повреждений.

Симптомы иерсиниоза проявляются через 1–7 дней и включают лихорадку до 40°C, озноб, боли в горле или признаки отравления — тошноту, рвоту и диарею. Без лечения инфекция поражает печень, почки, суставы и нервную систему, вызывая гепатит, артрит или даже менингит. Для диагностики требуется ПЦР-анализ кала на Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis.

Чтобы избежать заражения, врач советует регулярно проводить дератизацию, тщательно мыть зелень и овощи, замачивая их в мыльном растворе на 20 минут, а затем ополаскивая кипячёной водой. Хранить такие продукты нужно только в герметичных контейнерах. Повреждённые корнеплоды употреблять нельзя — даже после удаления испорченных частей они остаются опасными.