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29 июля, 15:33

Врач объяснила, как не дать «мышиной болезни» захватить ваш холодильник

Врач Серёжина: Зелень и овощи в холодильнике могут стать источником иерсиниоза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Летом повышается риск заражения иерсиниозом — опасной бактериальной инфекцией, передающейся через продукты, загрязнённые грызунами. О симптомах и профилактике «мышиной болезни» рассказала врач-инфекционист Вера Серёжина.

«Бактерии иерсинии прекрасно себя чувствуют при температуре холодильника, имеют жгутики для перемещения на другие продукты, а мясо и молоко для них — идеальная среда для размножения», — предупредила специалист в разговоре с РИАМО.

По словам врача, инфекция часто попадает в дом с дачной зеленью и овощами, которые контактировали с заражённой почвой или водой. В холодильнике бактерии быстро распространяются, особенно если продукты хранятся вместе. Серёжина рекомендует использовать отдельные контейнеры и разделочные доски для овощей, мяса и молочных изделий.

Ещё один источник заражения — неправильное хранение продуктов в магазинах и складах, где не проводят дератизацию. Грызуны могут оставлять бактерии на корнеплодах, орехах или сухофруктах, поэтому покупать их стоит только в фабричной упаковке без повреждений.

Симптомы иерсиниоза проявляются через 1–7 дней и включают лихорадку до 40°C, озноб, боли в горле или признаки отравления — тошноту, рвоту и диарею. Без лечения инфекция поражает печень, почки, суставы и нервную систему, вызывая гепатит, артрит или даже менингит. Для диагностики требуется ПЦР-анализ кала на Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis.

Чтобы избежать заражения, врач советует регулярно проводить дератизацию, тщательно мыть зелень и овощи, замачивая их в мыльном растворе на 20 минут, а затем ополаскивая кипячёной водой. Хранить такие продукты нужно только в герметичных контейнерах. Повреждённые корнеплоды употреблять нельзя — даже после удаления испорченных частей они остаются опасными.

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Стоит отметить, что жаркий сезон сам по себе опасен для холодильника. Ранее эксперт по бытовой технике назвал опасные симптомы, по которым станет понятно, что у вашего домашнего рефрижератора не всё в порядке. Лучшим способом профилактики большинства проблем является выбор правильного места для холодильника — он не должен стоять под прямыми солнечными лучами, а вокруг следует оставить пространство для циркуляции воздуха.

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Юрий Лысенко
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