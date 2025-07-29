Врач объяснила, как не дать «мышиной болезни» захватить ваш холодильник
Врач Серёжина: Зелень и овощи в холодильнике могут стать источником иерсиниоза
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Летом повышается риск заражения иерсиниозом — опасной бактериальной инфекцией, передающейся через продукты, загрязнённые грызунами. О симптомах и профилактике «мышиной болезни» рассказала врач-инфекционист Вера Серёжина.
«Бактерии иерсинии прекрасно себя чувствуют при температуре холодильника, имеют жгутики для перемещения на другие продукты, а мясо и молоко для них — идеальная среда для размножения», — предупредила специалист в разговоре с РИАМО.
По словам врача, инфекция часто попадает в дом с дачной зеленью и овощами, которые контактировали с заражённой почвой или водой. В холодильнике бактерии быстро распространяются, особенно если продукты хранятся вместе. Серёжина рекомендует использовать отдельные контейнеры и разделочные доски для овощей, мяса и молочных изделий.
Ещё один источник заражения — неправильное хранение продуктов в магазинах и складах, где не проводят дератизацию. Грызуны могут оставлять бактерии на корнеплодах, орехах или сухофруктах, поэтому покупать их стоит только в фабричной упаковке без повреждений.
Симптомы иерсиниоза проявляются через 1–7 дней и включают лихорадку до 40°C, озноб, боли в горле или признаки отравления — тошноту, рвоту и диарею. Без лечения инфекция поражает печень, почки, суставы и нервную систему, вызывая гепатит, артрит или даже менингит. Для диагностики требуется ПЦР-анализ кала на Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis.
Чтобы избежать заражения, врач советует регулярно проводить дератизацию, тщательно мыть зелень и овощи, замачивая их в мыльном растворе на 20 минут, а затем ополаскивая кипячёной водой. Хранить такие продукты нужно только в герметичных контейнерах. Повреждённые корнеплоды употреблять нельзя — даже после удаления испорченных частей они остаются опасными.
Стоит отметить, что жаркий сезон сам по себе опасен для холодильника. Ранее эксперт по бытовой технике назвал опасные симптомы, по которым станет понятно, что у вашего домашнего рефрижератора не всё в порядке. Лучшим способом профилактики большинства проблем является выбор правильного места для холодильника — он не должен стоять под прямыми солнечными лучами, а вокруг следует оставить пространство для циркуляции воздуха.