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29 июля, 15:28

ЦБ резко повысил курс доллара: впервые за три месяца — выше 82 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Центробанк России установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне ₽82,2197, подняв его сразу на ₽2,64. Это первое повышение выше отметки 82 рублей за последние три месяца — в последний раз такой уровень фиксировался 29 апреля.

Также выросли курсы других ключевых валют:

  • евро — до ₽94,9976 (+₽1,79);
  • китайский юань — до ₽11,427 (+30,61 коп.).

Ослабление рубля связано с колебаниями на внешних рынках и ростом спроса на валюту в рамках импорта и сезонных расчётов.

Ранее курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля. Это случилось после заявления президента США Дональда Трампа о новом дедлайне для завершения Россией спецоперации на Украине.

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Марина Фещенко
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