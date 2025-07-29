ЦБ резко повысил курс доллара: впервые за три месяца — выше 82 рублей

Центробанк России установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне ₽82,2197, подняв его сразу на ₽2,64. Это первое повышение выше отметки 82 рублей за последние три месяца — в последний раз такой уровень фиксировался 29 апреля.

Также выросли курсы других ключевых валют:

евро — до ₽94,9976 (+₽1,79);

китайский юань — до ₽11,427 (+30,61 коп.).

Ослабление рубля связано с колебаниями на внешних рынках и ростом спроса на валюту в рамках импорта и сезонных расчётов.