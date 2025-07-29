ЦБ резко повысил курс доллара: впервые за три месяца — выше 82 рублей
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Центробанк России установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне ₽82,2197, подняв его сразу на ₽2,64. Это первое повышение выше отметки 82 рублей за последние три месяца — в последний раз такой уровень фиксировался 29 апреля.
Также выросли курсы других ключевых валют:
- евро — до ₽94,9976 (+₽1,79);
- китайский юань — до ₽11,427 (+30,61 коп.).
Ослабление рубля связано с колебаниями на внешних рынках и ростом спроса на валюту в рамках импорта и сезонных расчётов.
Ранее курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля. Это случилось после заявления президента США Дональда Трампа о новом дедлайне для завершения Россией спецоперации на Украине.