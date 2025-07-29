Франция подверглась крупнейшей в истории хакерской атаке на оборонную сферу

Оборонная сфера Франции подверглась масштабной кибератаке. Хакерам удалось заполучить доступ к конфиденциальным данным, в том числе секретной информации о ядерном вооружении страны. По данным Financial Times, взлом стал крупнейшим киберпреступлением в истории всей отрасли.

Под удар попала компания Naval Group, разрабатывающая подлодки и военные корабли. В результате взлома были похищены крайне важные секретные сведения, включая исходные коды боевых систем, программное обеспечение для ядерного оружия, относящееся к подводным лодкам, а также документация по истребителям Rafale-M.

Помимо этого, мошенники завладели внутренними электронными письмами руководства, сетевыми данными и информацией из систем моделирования. Злоумышленники выложили в сеть 30 ГБ данных, заявляя, что они также содержат информацию о системах боевого управления подлодок и фрегатов американских ВМС.

Факт утечки и подлинность опубликованных материалов в настоящее время расследуются властями США и Франции.