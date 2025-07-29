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Регион
29 июля, 16:15

Франция подверглась крупнейшей в истории хакерской атаке на оборонную сферу

FT: Хакеры взломали оборонную компанию Франции, производящую военные подлодки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Оборонная сфера Франции подверглась масштабной кибератаке. Хакерам удалось заполучить доступ к конфиденциальным данным, в том числе секретной информации о ядерном вооружении страны. По данным Financial Times, взлом стал крупнейшим киберпреступлением в истории всей отрасли.

Под удар попала компания Naval Group, разрабатывающая подлодки и военные корабли. В результате взлома были похищены крайне важные секретные сведения, включая исходные коды боевых систем, программное обеспечение для ядерного оружия, относящееся к подводным лодкам, а также документация по истребителям Rafale-M.

Помимо этого, мошенники завладели внутренними электронными письмами руководства, сетевыми данными и информацией из систем моделирования. Злоумышленники выложили в сеть 30 ГБ данных, заявляя, что они также содержат информацию о системах боевого управления подлодок и фрегатов американских ВМС.

Факт утечки и подлинность опубликованных материалов в настоящее время расследуются властями США и Франции.

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Ранее мишенью кибератаки стало подразделение Министерства энергетики США — Национальное управление ядерной безопасности. Злоумышленники проникли в их системы через уязвимости в Microsoft SharePoint.

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Ольга Сливченко
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