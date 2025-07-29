В Краснодарском крае полиция проверяет женщину, которая разорвала паспорт РФ

В Краснодарском крае женщина, которая прежде выкрикивала с балкона антироссийские лозунги, разорвала паспорт и устно отказалась от гражданства. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону, проводится проверка.

Поводом стала публикация в Сети, где скандальная женщина сначала потребовала, чтобы ей вызвали такси, а получив отказ, начала оскорблять страну. Помимо этого она объявила, что отказывается от российского гражданства и подкрепила свои слова действием, разорвав паспорт. Инцидент произошел в районе Музыкальный.

«Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, по окончании которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина уже ранее привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию ВС РФ. Она кричала с балкона антироссийские лозунги. При этом, когда её в первый раз задержали, то она записывала извинения.