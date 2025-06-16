Против спалившей паспорт РФ стримерши из Петербурга возбудили уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту хулиганства в отношении девушки, которая во время прямой трансляции сожгла свой российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Вторым фигурантом стал знакомый девушки, который, по версии следствия, принимал участие в инциденте. Оба задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Речь идёт о стримерше по имени Александра. В ходе трансляции она демонстративно уничтожила документ, потому что больше не хотела работать. Видео вызвало широкий общественный резонанс, после чего её канал с подобным контентом был заблокирован, а сама она задержана.