Полиция задержала депутата заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский был задержан правоохранительными органами по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, задержание произошло на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Апостолевскому инкриминируют нарушение статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается пропаганды или публичной демонстрации атрибутики экстремистских организаций. Основанием для составления протокола послужили публикации политика в социальных сетях.

По данным источника, это не первый случай проблем с законом у Апостолевского. В 2023 году он уже привлекался к ответственности за организацию несанкционированного массового мероприятия. Некоторые его публикации в соцсетях ранее признавались экстремистскими и блокировались Роскомнадзором.

Родившийся в 1995 году Апостолевский начал политическую карьеру в 2019 году в качестве муниципального депутата Сосновоборского городского округа. В сентябре 2021 года он был избран в областной парламент по 21-му Сосновоборскому одномандатному округу. Депутат является членом КПРФ.