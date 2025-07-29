Мужчина получил в пах от друга и узнал о смертельном диагнозе

Шотландцу Оуэну Макни удалось вовремя диагностировать рак яичка благодаря странному стечению обстоятельств. История началась в 1989 году, когда 26-летний мужчина отправился поиграть в футбол с друзьями. Случайный удар соперника в область паха спас его от смертельной болезни, передаёт Daily Mail.

Во время футбольного матча противник случайно нанёс сильный удар прямо в область яичек. Ощущение боли было таким интенсивным, что Оуэн немедленно решил обратиться за медицинской помощью. Врачи осмотрели пациента, однако никаких тревожных признаков болезни обнаружено не было. Убедившись, что здоровью ничего не угрожает, молодой человек вернулся домой.

Однако спустя всего лишь одну неделю мужчина заметил образование небольшой опухоли на одном из яичек. Это заставило его вновь отправиться в клинику. Именно тогда врач поставил страшный диагноз — рак яичка. По мнению специалистов, своевременная диагностика стала ключевым фактором успешного лечения. Мужчине удалили одно яичко, но несмотря на это, ему удалось зачать троих детей.