Чиновник забыл выключить камеру и предстал перед коллегами с секретаршей на коленях

Глава районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана лишился должности после инцидента на видеоконференции. По данным пресс-службы ведомства, чиновник посадил сотрудницу себе на колени, не выключив перед этим камеру.

В Узбекистан чиновник посадил сотрудницу к себе на колени во время видеоконференции. Фото © Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана

Инцидент произошёл во время планового онлайн-совещания в Каттакурганском районе Самаркандской области. Руководитель отдела пригласил женщину-коллегу и усадил её к себе на колени, несмотря на то, что за происходящим наблюдали другие участники встречи.

В министерстве пояснили, что камера зафиксировала этот момент, а запись затем распространилась в интернете, вызвав общественный резонанс. В результате чиновник был уволен.