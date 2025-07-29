Чиновник забыл выключить камеру и предстал перед коллегами с секретаршей на коленях
В Узбекистане чиновник посадил сотрудницу на колени во время видеоконференции
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Глава районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана лишился должности после инцидента на видеоконференции. По данным пресс-службы ведомства, чиновник посадил сотрудницу себе на колени, не выключив перед этим камеру.
В Узбекистан чиновник посадил сотрудницу к себе на колени во время видеоконференции. Фото © Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана
Инцидент произошёл во время планового онлайн-совещания в Каттакурганском районе Самаркандской области. Руководитель отдела пригласил женщину-коллегу и усадил её к себе на колени, несмотря на то, что за происходящим наблюдали другие участники встречи.
В министерстве пояснили, что камера зафиксировала этот момент, а запись затем распространилась в интернете, вызвав общественный резонанс. В результате чиновник был уволен.
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