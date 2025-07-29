Пушилин: В Донецке в результате детонации суббоеприпаса погиб мужчина

В Петровском районе Донецка погиб мирный житель, пострадал ещё один мужчина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

Вооружённые силы Украины осуществили три атаки с применением 155-мм ствольной артиллерии и ударных беспилотников.