Пушилин: В Донецке в результате детонации суббоеприпаса погиб мужчина
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В Петровском районе Донецка погиб мирный житель, пострадал ещё один мужчина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.
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