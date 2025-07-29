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Регион
29 июля, 19:35

Пушилин: В Донецке в результате детонации суббоеприпаса погиб мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul

В Петровском районе Донецка погиб мирный житель, пострадал ещё один мужчина. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 2001 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

Вооружённые силы Украины осуществили три атаки с применением 155-мм ствольной артиллерии и ударных беспилотников.

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Ранее украинский FPV-дрон атаковал село в Курской области. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга». Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Алена Пенчугина
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