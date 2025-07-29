Основатель Twitter представил мессенджер с «режимом паники», работающий без интернета

В App Store появилось новое приложение Bitchat Mesh, созданное одним из основателей сервиса микроблогов Twitter (ныне X) Джеком Дорси. Как сообщает издание 9to5Mac, главной особенностью мессенджера стала возможность работы без интернет-соединения — связь между пользователями осуществляется через Bluetooth.

Разработчики позиционируют Bitchat Mesh как полностью децентрализованное решение с повышенным вниманием к конфиденциальности. Сервис не требует регистрации, не использует централизованных серверов, не запрашивает персональные данные и не хранит историю переписки. При первом запуске система автоматически генерирует случайный псевдоним, который можно изменить в настройках. Для поиска собеседников достаточно открыть список доступных устройств в радиусе действия.

Технология передачи сообщений основана на принципах mesh-сети со сквозным шифрованием. Особенность платформы заключается в использовании сетевого ретранслятора — сообщения могут передаваться цепочкой через несколько устройств, создавая распределённую сеть без подключения к интернету. Однако для непосредственного обмена данными пользователи должны находиться в зоне действия Bluetooth.

Приложение весом всего 2 МБ включает дополнительные функции защиты, среди которых «режим паники» для мгновенного удаления всех данных. Компактный размер делает Bitchat Mesh удобным для использования в условиях ограниченного доступа в сеть — например, в транспорте или во время авиаперелётов.

Джек Дорси подтвердил наличие технической ошибки в iOS-версии, мешающей соединению с Android-устройствами. По его словам, исправление уже направлено на модерацию в Apple. Примечательно, что исходный код приложения опубликован в открытом доступе на платформе GitHub.