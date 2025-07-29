В кузбасском городе Таштаголе предприниматель Вячеслав Чернов, которого местные СМИ наградили эпитетом «одиозный» провёл необычную акцию протеста, направленную на борьбу за чистоту улиц. В завершении своей кампании бизнесмен доставил к зданию местной администрации 70 килограммов коровьего навоза, собранного в разных частях города.

В Таштаголе в Кузбассе бизнесмен вывалил под окна мэрии 70 кг коровьих лепёшек. Видео © VK / «Инцидент Кузбасс»

Как пояснил организатор, отходы жизнедеятельности животных собирались в непосредственной близости от социально значимых объектов — возле школ, детских садов и зданий властей. Чернов отметил, что некоторые экскременты пришлось буквально «выковыривать» из-за территории самой администрации.

Акция стартовала в середине июля с необычным условием — за каждую собранную «лепёшку» участникам выплачивалось по 1000 рублей. По словам бизнесмена, такой радикальный метод должен привлечь внимание властей к проблеме загрязнения городских улиц. Представители администрации в ответ заявили, что признают существование проблемы и ведут работы по очистке территории.