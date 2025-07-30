Преподаватель Киевского университета возмутилась речью студентов

В Киевском университете имени Гринченко студенты всё чаще используют русский язык для коммуникации. Об этом заявила преподаватель учреждения Екатерина Никонюк, связывая тенденцию со слабой государственной поддержкой популяризации украинского языка.

«Среди украинских студентов всё чаще звучит русский язык, особенно по сравнению с 2022-2023 годами… Это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов», — цитирует специалиста украинский телеканал «Новости.LIVE».

Особенно резко, по её словам, проблема проявляется в публичном пространстве. Когда популярные блогеры или артисты признаются, что «не могут настроить челюсти на украинский», молодёжь теряет мотивацию использовать государственный язык в повседневной жизни.

Никонюк предложила официально ограничить русскоязычную музыку, чтобы инициатива не оставалась на усмотрение отдельных общин. При этом она настаивает, что основной упор должен делаться на культурные проекты.