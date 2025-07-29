Трамп сообщил, что его беседы с Путиным проходили прекрасно

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что его беседы с российским лидером Владимиром Путиным проходили конструктивно. По словам республиканца, он несколько раз был уверен в достижении договорённостей по украинскому урегулированию.

Однако Трамп отметил, что, несмотря на позитивный настрой во время переговоров, последующие события сводили на нет достигнутые договорённости.

«Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договорённости об урегулировании», — отметил хозяин Белого дома.