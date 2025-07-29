Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Орловской областью

Вечером 29 июля над территорией Орловской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Были перехвачены и уничтожены 74 украинских БПЛА над различными регионами страны. В частности, 43 дрона были сбиты над Брянской областью, 22 — над Ростовской, 6 — над Калужской, 2 — над Смоленской и 1 — над Ленинградской областью.