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Регион
29 июля, 12:05

Украина атаковала Белоруссию новым ударным беспилотником FP-1

Обложка © Минобороны Белоруссии

Обложка © Минобороны Белоруссии

Украина осуществила атаку на Белоруссию с использованием нового ударного беспилотника FP-1. Сбитый над Минском в ночь на вторник дрон был начинён пластитом и поражающими элементами, пишет SHOT.

ВСУ начали применять такие дронов относительно недавно, впервые они были задействованы в атаках на Россию в марте этого года. Отмечается, что FP-1 способен нести осколочно-фугасный снаряд с взрывчаткой весом до 60 кг. Боевая часть этих дронов чаще всего состоит из осколочно-фугасных бомб ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек.

Двигатели для этих беспилотников производятся в Германии.

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Напомним, что сегодня в воздушном пространстве Минска был нейтрализован беспилотный летательный аппарат — это первый подобный инцидент для столицы Белоруссии. Пресс-служба Следственного комитета Республики сообщила, что внутри сбитого дрона находились тротил и множество металлических шариков. На самом БПЛА нашли надписи на украинском языке.

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Оксана Попова
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