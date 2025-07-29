Украина атаковала Белоруссию новым ударным беспилотником FP-1
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Украина осуществила атаку на Белоруссию с использованием нового ударного беспилотника FP-1. Сбитый над Минском в ночь на вторник дрон был начинён пластитом и поражающими элементами, пишет SHOT.
ВСУ начали применять такие дронов относительно недавно, впервые они были задействованы в атаках на Россию в марте этого года. Отмечается, что FP-1 способен нести осколочно-фугасный снаряд с взрывчаткой весом до 60 кг. Боевая часть этих дронов чаще всего состоит из осколочно-фугасных бомб ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек.
Двигатели для этих беспилотников производятся в Германии.
Напомним, что сегодня в воздушном пространстве Минска был нейтрализован беспилотный летательный аппарат — это первый подобный инцидент для столицы Белоруссии. Пресс-служба Следственного комитета Республики сообщила, что внутри сбитого дрона находились тротил и множество металлических шариков. На самом БПЛА нашли надписи на украинском языке.