Life.ru узнал, какой регион в России является столицей посикунчиков

Аналитики сервиса путешествий «Туту» выяснили, какие города России прочно ассоциируются у жителей страны с определёнными направлениями: от науки и металлургии до кулинарных изысков и природных богатств. Об этом Life.ru рассказала руководитель пиар-проектов в сервисе путешествий «Туту» Наталия Туйгунова. Результаты исследования позволяют понять, какие стереотипы и представления о разных регионах наиболее распространены среди россиян.

Согласно опросу, 93% россиян считают Челябинск «столицей металлургического туризма». Астрахань прочно связана с рыбным промыслом (84%), причём каждый десятый вспомнил и о деревянном зодчестве. Башкирию 84% опрошенных назвали медовой столицей, ещё 13% связали её с пастилой, а 3% – с огурцами. Новосибирск у 78% респондентов ассоциируется с наукой, причём среди людей старше 55 лет эта цифра достигает 89%.

«Результаты исследования подтверждают: у многих регионов уже есть неформальные «столичные» ассоциации — они возникают вокруг ярких черт, которыми гордятся местные жители и которые легко запоминаются приезжим», — отметила Туйгунова.

Эксперт добавила, что эти образы помогают формировать узнаваемость региона и служат основой для развития туризма. Так, Нижний Новгород 69% опрошенных признали «столицей закатов», и этот образ поддерживает 94% местных жителей. Свердловскую область 65% связали с изумрудами, а Суздаль 61% назвали огуречной столицей.

Пермский край у 52% опрошенных ассоциируется с вагоностроением, хотя 47% по всей стране знают его как «столицу посикунчиков». В самой Перми об этом знают 86% респондентов.

Вокруг Тюмени разгорелись споры: половина (50%) опрошенных назвали её столицей термальных источников, 40% вспомнили о Масленице, а 10% (особенно молодёжь – 15%) — о шоколаде. Мнения о Самаре также разделились: 35% видят её столицей дымковской игрушки, и столько же — колокольной столицей. Лишь 29% вспомнили о её космической отрасли.

«Мы сделали книгу «100 столиц России», чтобы собрать и зафиксировать этот культурный код», — пояснила специалист.

Исследование было проведено в июле 2025 года среди тысячи респондентов.