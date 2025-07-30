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Регион
29 июля, 22:45

Под Самарой локализовали пожар, охвативший шесть жилых домов

В посёлке Придорожный Самарской области произошёл пожар, охвативший шесть жилых домов. Пламя распространилось на площади около 1000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

В посёлке Придорожный Самарской области произошёл пожар. Видео © Пресс-служба МЧС России

«В 23:51 (22:51 мск) 29 июля поступило сообщение о пожаре в жилых домах по адресу: м. р. Волжский, жилой район Яицкое, н. п. Придорожный, ул. Каширская, 21. <…> По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение шести жилых домов (самострои) и надворных построек на площади около 1 тыс. кв. м», — уточнили в ведомстве.

Пожарным удалось локализовать возгорание. Согласно данным управления ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 84 человека и 25 единиц техники. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

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Незадолго до этого пожар произошёл в Люберцах Московской области. В спасении людей из горящей многоэтажки участвовали ветераны специальной военной операции. Героев представят к ведомственным наградам.

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Обложка © Пресс-служба МЧС России

Виталий Приходько
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