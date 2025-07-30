В Ленобласти произошло обрушение кровли горящего ангара
В Ленинградской области произошло обрушение кровли горящего ангара на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара. Видео © Пресс-служба МЧС России
По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания и обрушения кровли не поступало.
Ранее сообщалось, что в деревне Лепсари Ленинградской области загорелся складской ангар на 1200 квадратах. Внутри ангара находились картон и бытовые отходы. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС.
Обложка © Пресс-служба МЧС России