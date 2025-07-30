В Ленобласти произошло обрушение кровли горящего ангара

В Ленинградской области произошло обрушение кровли горящего ангара на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара. Видео © Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания и обрушения кровли не поступало.