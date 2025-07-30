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Регион
29 июля, 23:14

В Ленобласти произошло обрушение кровли горящего ангара

В Ленинградской области произошло обрушение кровли горящего ангара на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара. Видео © Пресс-служба МЧС России

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших в результате возгорания и обрушения кровли не поступало.

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Ранее сообщалось, что в деревне Лепсари Ленинградской области загорелся складской ангар на 1200 квадратах. Внутри ангара находились картон и бытовые отходы. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС.

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Обложка © Пресс-служба МЧС России

Антон Голыбин
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