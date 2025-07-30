Боевики сожгли военную базу и убили десятки военных в Буркина-Фасо

Армейская база в северной части Буркина-Фасо подверглась нападению вооружённых боевиков. В результате происшествия погибли порядка 50 военнослужащих. О случившемся сообщает Associated Press, ссылаясь на главу местной общины и её жителей.

«В результате нападения вооружённой группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо погибли около пятидесяти солдат», — сказано в публикации.

В нападении на военный объект в коммуне Булса подозревают группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*. Как утверждают в СМИ, в атаке участвовали порядка 100 боевиков, они разграбили и сожгли базу.

Напомним, Буркина-Фасо сдерживает наступательные действия радикальных джихадистов, которые ведутся с 2015 года. Недавно российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва продолжит поддерживать африканскую страну в её борьбе с боевиками.