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Регион
29 июля, 23:39

Боевики сожгли военную базу и убили десятки военных в Буркина-Фасо

AP: Около 50 военных погибли при нападении боевиков на базу в Буркина-Фасо

Обложка © freepik / vecstock

Обложка © freepik / vecstock

Армейская база в северной части Буркина-Фасо подверглась нападению вооружённых боевиков. В результате происшествия погибли порядка 50 военнослужащих. О случившемся сообщает Associated Press, ссылаясь на главу местной общины и её жителей.

«В результате нападения вооружённой группировки на военную базу на севере Буркина-Фасо погибли около пятидесяти солдат», — сказано в публикации.

В нападении на военный объект в коммуне Булса подозревают группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*. Как утверждают в СМИ, в атаке участвовали порядка 100 боевиков, они разграбили и сожгли базу.

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Напомним, Буркина-Фасо сдерживает наступательные действия радикальных джихадистов, которые ведутся с 2015 года. Недавно российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва продолжит поддерживать африканскую страну в её борьбе с боевиками.

*Связана с Аль-Каидой, запрещённой в России террористической группировкой.

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Виталий Приходько
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