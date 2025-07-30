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30 июля, 00:11

Прокуратура начала проверку по факту возгорания шести домов под Самарой

Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Прокуратура Волжского района Самарской области начала проверку после возгорания шести частных домов в посёлке Придорожный в жилом районе Яицкое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара в посёлке. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

Специалисты выясняют, соблюдались ли требования противопожарной безопасности и нормы использования земельных участков. После завершения проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

«Кроме того, на контроль взят ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органом дознания», — говорится в сообщении.

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Напомним, в населённом пункте Придорожное в Самарской области произошёл пожар, охвативший шесть жилых домов. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

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Тимур Хингеев
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