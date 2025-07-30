Прокуратура начала проверку по факту возгорания шести домов под Самарой

Прокуратура Волжского района Самарской области начала проверку после возгорания шести частных домов в посёлке Придорожный в жилом районе Яицкое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Последствия пожара в посёлке. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

Специалисты выясняют, соблюдались ли требования противопожарной безопасности и нормы использования земельных участков. После завершения проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

«Кроме того, на контроль взят ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органом дознания», — говорится в сообщении.