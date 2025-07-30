Прокуратура начала проверку по факту возгорания шести домов под Самарой
Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области
Прокуратура Волжского района Самарской области начала проверку после возгорания шести частных домов в посёлке Придорожный в жилом районе Яицкое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Последствия пожара в посёлке. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области
Специалисты выясняют, соблюдались ли требования противопожарной безопасности и нормы использования земельных участков. После завершения проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
«Кроме того, на контроль взят ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органом дознания», — говорится в сообщении.
Напомним, в населённом пункте Придорожное в Самарской области произошёл пожар, охвативший шесть жилых домов. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.