В Сухопутных войсках Украины заявили о ракетном ударе по учебному подразделению

Учебное подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) подверглось удару, в результате которого погибли военнослужащие. В пресс-службе Сухопутных войск сообщили, что три человека скончались, восемнадцать получили ранения.

«По состоянию на 21.30 известно о трёх погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств инцидента сформирована комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка ВСУ. Ведётся служебное расследование. Если выяснится, что гибель и травмы связаны с действиями или бездействием должностных лиц, виновные понесут ответственность.