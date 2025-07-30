Супругов осудили на 15 и 17 лет за передачу сведений украинской разведке

Мосгорсуд вынес приговор супругам из Москвы, обвинённым в передаче сведений украинской разведке. 38‑летняя Валерия Егорова проведёт 17 лет в колонии и заплатит штраф 100 тысяч рублей, её 42‑летний супруг Павел Коротич получил 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре столицы.

«Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае 2023 года Егорова через мессенджер связалась с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание собирать данные о военных объектах в Москве и Подмосковье. В течение последующих месяцев она скрытно фотографировала и снимала на видео здания и сотрудников Минобороны и Росгвардии. Коротич сопровождал жену.

Собранная информация передавалась куратору, который перевёл Егоровой шесть сумм в криптовалюте — всего 240 долларов (примерно 19 тысяч рублей). Деньги позже были конвертированы и зачислены на банковские карты супругов. При обыске дома у Егоровой также нашли более 0,3 грамма амфетамина.