Землетрясение в Гватемале унесло жизнь одного человека, есть разрушения

В результате землетрясения в Гватемале погиб по меньшей мере один человек, более 20 жилых домов получили серьёзные повреждения. Об этом сообщила Национальная ассоциация муниципальных и департаментских пожарных Гватемалы (ASONBOMDGT) на своей странице в социальной сети X. По данным ассоциации, больше всего пострадала деревня Сан-Мигель в департаменте Хутиапа.

«Деревня Сан-Мигель, департамент Хутиапа. Согласно предварительным данным, как минимум 20 домов получили серьёзные повреждения. Помощь была оказана двум пострадавшим с травмами средней тяжести, подтверждена гибель одного пожилого человека», — сообщили в ведомстве.

Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома. Власти координируют усилия по предоставлению временного убежища и необходимой помощи пострадавшим.

Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к юго-западу от города Атескатемпа и в 27 км к северо-западу от сальвадорского города Санта-Ана. Очаг залегал на глубине 8 км, сообщила Европейско-средиземноморская сейсмологическая организация.