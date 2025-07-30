Из морского порта Северо-Курильска после землетрясения вывели около 300 человек

В Северо-Курильске после землетрясения из морского порта вывели около трёхсот человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональных экстренных службах.

По данным оперативных структур, персонал и посетителей порта организованно доставили в безопасное место. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась.