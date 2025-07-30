Из морского порта Северо-Курильска после землетрясения вывели около 300 человек
Северо-Курильск. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
В Северо-Курильске после землетрясения из морского порта вывели около трёхсот человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональных экстренных службах.
По данным оперативных структур, персонал и посетителей порта организованно доставили в безопасное место. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась.
Напомним, из-за сильнейшего землетрясения завод «Алаид» в Северо-Курильске оказался под угрозой затопления. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена. По имеющимся данным, персонал наблюдал за волнами, поглощающими постройки, на безопасном расстоянии. Информации о пострадавших не поступало.