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Регион
30 июля, 05:12

Из морского порта Северо-Курильска после землетрясения вывели около 300 человек

Северо-Курильск. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Северо-Курильск. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

В Северо-Курильске после землетрясения из морского порта вывели около трёхсот человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональных экстренных службах.

По данным оперативных структур, персонал и посетителей порта организованно доставили в безопасное место. Медицинская помощь никому из эвакуированных не потребовалась.

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Напомним, из-за сильнейшего землетрясения завод «Алаид» в Северо-Курильске оказался под угрозой затопления. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена. По имеющимся данным, персонал наблюдал за волнами, поглощающими постройки, на безопасном расстоянии. Информации о пострадавших не поступало.

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Тимур Хингеев
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