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Регион
30 июля, 05:21

В Румынии опровергли информацию о начале военных операций на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Румынское МВД опубликовало заявление, в котором предупредило о распространении в социальных сетях поддельного видео с премьером Илие Боложаном. В ролике ложно утверждается, что глава правительства объявляет о вступлении страны в военные действия на территории Украины в сентябре текущего года.

Ведомство отметило, что данный материал смонтирован с помощью искусственного интеллекта и используется для целенаправленного введения общественности в заблуждение. Официальный аккаунт МВД в Facebook* указал, что премьер не делал подобных заявлений, а Румыния не намерена участвовать в конфликте.

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А ранее четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии. Всего румынские военные засекли 12 воздушных объектов, они находились на территории Незалежной к северу от границы. Четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным.

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Тимур Хингеев
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