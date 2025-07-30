Украинский беспилотник протаранил верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде, повредив несколько квартир. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл утром на юге города — БПЛА врезался в верхние этажи здания. В результате удара серьёзно пострадали как минимум три квартиры: разрушены стеклопакеты и балконные конструкции. На данный момент подтвержденных сведений о пострадавших среди жильцов нет.

Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT

К месту происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы — сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проверяют территорию на предмет дополнительных угроз. Обстоятельства атаки выясняются.