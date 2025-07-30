Украинский беспилотник протаранил верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде
SHOT: Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде, повредив несколько квартир. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл утром на юге города — БПЛА врезался в верхние этажи здания. В результате удара серьёзно пострадали как минимум три квартиры: разрушены стеклопакеты и балконные конструкции. На данный момент подтвержденных сведений о пострадавших среди жильцов нет.
Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT
К месту происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы — сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проверяют территорию на предмет дополнительных угроз. Обстоятельства атаки выясняются.
Ранее сообщалось, что село Карыж Глушковского района Курской области подверглось атаке вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дрона. В ходе инцидента погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга».
Обложка © SHOT