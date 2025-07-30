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30 июля, 05:21

Украинский беспилотник протаранил верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде

SHOT: Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгороде, повредив несколько квартир. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл утром на юге города — БПЛА врезался в верхние этажи здания. В результате удара серьёзно пострадали как минимум три квартиры: разрушены стеклопакеты и балконные конструкции. На данный момент подтвержденных сведений о пострадавших среди жильцов нет.

Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT

К месту происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы — сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проверяют территорию на предмет дополнительных угроз. Обстоятельства атаки выясняются.

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Ранее сообщалось, что село Карыж Глушковского района Курской области подверглось атаке вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дрона. В ходе инцидента погиб 19-летний сотрудник компании связи «Алабуга».

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Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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