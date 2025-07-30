Российские FPV-дроны прокрались в подземный бункер ВСУ и уничтожили его изнутри
ВС РФ уничтожили заглублённый командный пункт ВСУ в ЛНР
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В ходе спецоперации в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские войска применили беспилотники для ликвидации укреплённого командного бункера ВСУ. Видео уничтожения показал телеканал «Звезда».
ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / Zvezdanews
Авторы материала отметили, что объект был выявлен благодаря воздушной разведке. После наблюдения за перемещением групп противника, направлявшихся в подземный командный пункт, и определения точных координат, командование мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ приняло решение о нанесении удара с использованием дронов-камикадзе.
«Выполнив взлёт, операторы ударных FPV-дронов проследовали в район назначенной цели и нанесли последовательные прямые удары, виртуозно отправив дроны внутрь командного пункта боевиков ВСУ», — указано в сообщении.
По данным операторов БПЛА 3-й мотострелковой дивизии, после атаки ни один из украинских военнослужащих не сумел покинуть разрушенный командный пункт.
А ранее Life.ru писал, что ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица. По данным Минобороны, российские военные ударили по противнику с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2».