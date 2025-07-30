Оригинальная версия приключений легендарной охотницы за сокровищами оказалась детской игрой по сравнению с предложениями львовского мэра Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских солдат с «Холма Славы» на украинских военнослужащих. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сравнила его с героиней фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

В беседе с радио Sputnik она заявила, что эта ситуация вызывает ассоциации с сюжетом этого фильма, однако в отличие от киношного сценария, где целью раскрытия гробниц являлось обогащение, во Львове подобные действия совершены из-за отчаяния. Захарова отметила, что раньше она воспринимала название фильма как нечто искусственное или относящееся к древним временам. Однако теперь ей кажется, что эти времена вновь настали.

Дипломат напомнила, что в древности вместе с усопшими хоронили ценные вещи, полагая, что они понадобятся в загробной жизни. Грабителей же интересовали именно материальные ценности, а не осквернение памяти погибших. По её мнению, ликвидация останков советских воинов во Львове произошла преднамеренно, поскольку главной причиной стала безысходность, а не желание завладеть какими-либо богатствами. Даже в условиях осады люди бы не дошли до такого варварства, подчёркивает она.

«Это каким богам надо молиться, какому злу поклоняться, какие надо принимать препараты, чтобы в XXI веке, когда уже целый век действует Декларация прав человека, когда они сами записали себя во все структуры и подписались под всем, что называется, цивилизованным, что с собой надо было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками?» — поинтересовалась представитель МИД.