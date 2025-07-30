Безумную идею украинского чиновника об «обмене костями» сравнили с сюжетом известного фильма
Захарова: Идея мэра Львова об обмене останками напоминает сюжет «Лары Крофт»
Обложка © Wikipedia, Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», режиссёр Саймон Уэст / Kino-teatr
Оригинальная версия приключений легендарной охотницы за сокровищами оказалась детской игрой по сравнению с предложениями львовского мэра Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских солдат с «Холма Славы» на украинских военнослужащих. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сравнила его с героиней фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».
В беседе с радио Sputnik она заявила, что эта ситуация вызывает ассоциации с сюжетом этого фильма, однако в отличие от киношного сценария, где целью раскрытия гробниц являлось обогащение, во Львове подобные действия совершены из-за отчаяния. Захарова отметила, что раньше она воспринимала название фильма как нечто искусственное или относящееся к древним временам. Однако теперь ей кажется, что эти времена вновь настали.
Дипломат напомнила, что в древности вместе с усопшими хоронили ценные вещи, полагая, что они понадобятся в загробной жизни. Грабителей же интересовали именно материальные ценности, а не осквернение памяти погибших. По её мнению, ликвидация останков советских воинов во Львове произошла преднамеренно, поскольку главной причиной стала безысходность, а не желание завладеть какими-либо богатствами. Даже в условиях осады люди бы не дошли до такого варварства, подчёркивает она.
«Это каким богам надо молиться, какому злу поклоняться, какие надо принимать препараты, чтобы в XXI веке, когда уже целый век действует Декларация прав человека, когда они сами записали себя во все структуры и подписались под всем, что называется, цивилизованным, что с собой надо было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками?» — поинтересовалась представитель МИД.
Кроме того, Захарова провела параллель между действиями властей Львова и преступлениями Третьего рейха. Она подчеркнула, что нацистские преступники также не испытывали потребности сжигать людей живьем или ставить опыты над детьми, однако всё равно творили такие зверства. Они спокойно употребляли алкоголь, слушали музыку и посылали своим семьям предметы быта, изготовленные из человеческой кожи.Таким образом Захарова пришла к выводу, что человек способен доходить до различных степеней безумия, и происходящее сейчас является ярким примером подобного состояния ума.
Напомним, что ранее мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.