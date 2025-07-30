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Регион
30 июля, 08:44

Колонна российских бойцов, танков и БМП прошла 30 км через минные поля под атаками дронов

Боец Тайсон: Бронетехника прошла 30 км под обстрелами БПЛА для выполнения миссии

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Операция ВС РФ по освобождению Новоэкономического в ДНР была успешно завершена. В ходе миссии российская штурмовая колонна бронетехники с войсками преодолела 30 километров, подвергаясь при этом плотным атакам украинских дронов. Об этом рассказал командир танка Тайсон из 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии.

«Расстояние (до Новоэкономического. — прим. Life.ru) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали ещё БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт. — прим. Life.ru), лёгкая бронированная техника», – отметил «Тайсон» в беседе с РИА «Новости».

Военнослужащий добавил, что атака со стороны ВСУ была мощной. Противник применял для ударов большие беспилотники типа «Баба-Яга», а также огромное количество дронов-камикадзе.

Командир танка заявил, что экипажи отлично понимают, что защита танка — это безопасность экипажа. Поэтому подготовке машин к боевым задачам уделяется особое внимание. Он уточнил, что головной танк возглавляет колонну, чтобы первым отразить атаку вражеской бронетехники и прикрыть транспорт с десантом.

По словам Тайсона, экипаж обязан любой ценой доставить войска к месту назначения и обеспечить их безопасную высадку в зоне выполнения конкретной операции.

«Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», — подчеркнул российский боец.

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Напомним, что 24 июля российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР. Уточняется, что эти населённые пункты были взяты под контроль группировкой войск «Центр» в ходе наступления на Красноармейском направлении.

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Ольга Сливченко
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