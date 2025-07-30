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Регион
30 июля, 08:35

МВД объявило в розыск «главного» азербайджанца Урала

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински объявлен в розыск

Руководитель азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински. Обложка © URA.RU / Илья Московец

Руководитель азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински. Обложка © URA.RU / Илья Московец

Руководитель азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно из официальных сведений, размещенных на сайте главного управления МВД России по Свердловской области. Сообщается, что основанием для включения в список разыскиваемых лиц стала соответствующая статья Уголовного кодекса Российской Федерации.

Шахин Шыхлински — председатель областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Известен как влиятельный деятель общины, связан с торговым центром «Баку Плаза». 1 июля 2025 года был задержан по делу об убийствах 2001–2011 годов, проходил свидетелем, но отпущен после допроса. 17 июля 2025 года объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, предположительно за применение насилия к силовику (ст. 318 УК РФ), после инцидента, где его сын Мутвалы, управляя автомобилем, сбил спецназовца. Источники сообщают, что Шыхлински может скрываться в Москве.

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Оксана Попова
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