Росстандарт запретил продажу ряда китайских грузовиков в России

Росстандарт ввёл запрет на поставки на российский рынок грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Причиной стали серьёзные нарушения требований безопасности, выявленные в ходе контрольных проверок.

По данным ведомства, автомобили не соответствуют нормативам по эффективности тормозной системы, уровню шума, корректной маркировке органов управления и наличию системы экстренного вызова. Эти отклонения, как подчёркивают в Росстандарте, создают прямую угрозу жизни и здоровью как водителей, так и других участников дорожного движения.

Официальным представителям брендов выданы предписания об устранении выявленных несоответствий.