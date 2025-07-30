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Регион
30 июля, 08:38

Росстандарт запретил продажу ряда китайских грузовиков в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Art Konovalov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Art Konovalov

Росстандарт ввёл запрет на поставки на российский рынок грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Причиной стали серьёзные нарушения требований безопасности, выявленные в ходе контрольных проверок.

По данным ведомства, автомобили не соответствуют нормативам по эффективности тормозной системы, уровню шума, корректной маркировке органов управления и наличию системы экстренного вызова. Эти отклонения, как подчёркивают в Росстандарте, создают прямую угрозу жизни и здоровью как водителей, так и других участников дорожного движения.

Официальным представителям брендов выданы предписания об устранении выявленных несоответствий.

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Ранее Росстандарт сообщил, что ООО «Хёндэ Мотор СНГ», официальный дистрибьютор Hyundai в России, отзывает 99 256 автомобилей моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe, проданных с 2010 по 2015 год, из-за риска короткого замыкания в блоке ABS, которое может привести к возгоранию под капотом.

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Марина Фещенко
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