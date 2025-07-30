Экономист Мау перечислил три ключевых урока перестройки

Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау назвал опыт перестройки важным предостережением против финансового популизма. Об этом экономист написал в статье для журнала «Вопросы экономики», приуроченной к 40-летию реформ, передаёт РБК.

«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — подчеркнул Мау.

Экономист назвал реформы 1980-х годов мощным противоядием от финансового популизма. По его словам, перестройка, как и предыдущие экономические реформы в СССР, показала опасность приоритета политических целей над финансовой дисциплиной.

Мау отметил, что современная Россия извлекла три важных урока из этого опыта: необходимость постепенных реформ, важность диверсификации международных связей и безусловный приоритет финансовой стабильности. Экономист особо подчеркнул, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных популистских мер, какими бы привлекательными они ни казались.