Экономист Мау перечислил три ключевых урока перестройки
Мау: Перестройка стала для России уроком против финансового популизма
Владимир Мау. Обложка © Wikipedia/ duma.dov.ru
Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау назвал опыт перестройки важным предостережением против финансового популизма. Об этом экономист написал в статье для журнала «Вопросы экономики», приуроченной к 40-летию реформ, передаёт РБК.
«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — подчеркнул Мау.
Экономист назвал реформы 1980-х годов мощным противоядием от финансового популизма. По его словам, перестройка, как и предыдущие экономические реформы в СССР, показала опасность приоритета политических целей над финансовой дисциплиной.
Мау отметил, что современная Россия извлекла три важных урока из этого опыта: необходимость постепенных реформ, важность диверсификации международных связей и безусловный приоритет финансовой стабильности. Экономист особо подчеркнул, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных популистских мер, какими бы привлекательными они ни казались.
Ранее МВФ сообщил, что сильная финансовая политика обеспечила России крупные валютные резервы и помогла ей мягко оправиться от санкционного шока, минимизировав негативное влияние международных ограничений. Эту оценку внешнеэкономических показателей страны представил Международный валютный фонд в своём докладе.