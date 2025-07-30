Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 09:05

Экономист Мау перечислил три ключевых урока перестройки

Мау: Перестройка стала для России уроком против финансового популизма

Владимир Мау. Обложка © Wikipedia/ duma.dov.ru

Владимир Мау. Обложка © Wikipedia/ duma.dov.ru

Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау назвал опыт перестройки важным предостережением против финансового популизма. Об этом экономист написал в статье для журнала «Вопросы экономики», приуроченной к 40-летию реформ, передаёт РБК.

«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — подчеркнул Мау.

Экономист назвал реформы 1980-х годов мощным противоядием от финансового популизма. По его словам, перестройка, как и предыдущие экономические реформы в СССР, показала опасность приоритета политических целей над финансовой дисциплиной.

Мау отметил, что современная Россия извлекла три важных урока из этого опыта: необходимость постепенных реформ, важность диверсификации международных связей и безусловный приоритет финансовой стабильности. Экономист особо подчеркнул, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных популистских мер, какими бы привлекательными они ни казались.

Путин на встрече с Грефом призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами
Путин на встрече с Грефом призвал банки не усугублять ипотеку дополнительными платами

Ранее МВФ сообщил, что сильная финансовая политика обеспечила России крупные валютные резервы и помогла ей мягко оправиться от санкционного шока, минимизировав негативное влияние международных ограничений. Эту оценку внешнеэкономических показателей страны представил Международный валютный фонд в своём докладе.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar