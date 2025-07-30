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Регион
30 июля, 08:53

Баскетболист Бертанс отказался от Суперкубка ВТБ по политическим мотивам

Латвийский баскетболист Дубая Бертанс отказался играть с российскими клубами

Обложка © Wikipedia / All-Pro Reels

Обложка © Wikipedia / All-Pro Reels

Игрок латвийского происхождения, выступающий за клуб «Дубай», Давис Бертанс объявил о своем отказе принять участие в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ, мотивируя свое решение политическими соображениями.

По информации портала Jauns.lv, причинами стали обстоятельства, касающиеся организаторов турнира, и нежелание выходить на площадку в условиях сложившейся политической обстановки. Хотя раньше наставник клуба воспринимал данную проблему иначе, теперь вся команда солидарна с позицией Бертанса.

«Я переговорил с тренером и генеральным менеджером, они меня поддержали. Учитывая, кто является организатором турнира, я не буду играть даже против «Црвены Звезды», — заявил спортсмен.

Соревнование формата «Финал четырех», куда вошли российские клубы ЦСКА и «Зенит», а также сербская команда «Црвена звезда», запланировано провести в столице Сербии, городе Белград, 24–25 сентября текущего года.

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Между тем чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отметил особую важность поединков против российских соперников. По словам грузинского спортсмена, исторически сложилось так, что выйти на ринг с атлетом из России — это не просто игра.

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Оксана Попова
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