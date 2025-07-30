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Регион
30 июля, 08:49

В Вашингтоне недовольны, что Трамп прогнулся перед Си

WP: Дональд Трамп идёт на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dilok Klaisataporn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dilok Klaisataporn

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на ряд уступок Пекину в попытке снизить напряжённость в отношениях на фоне торговых переговоров и подготовки к возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет The Washington Post.

По просьбе Китая Вашингтон отложил визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, запланированный на июнь, а также убедил главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от остановок в Нью-Йорке и Далласе в августе. Дополнительную критику вызвало решение смягчить экспортные ограничения на поставку полупроводников для ИИ, что, по мнению оппонентов, может ослабить позиции США в технологической, военной и экономической сферах.

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Life.ru уже рассказывал, что США и Китай продолжают находиться в состоянии торговой войны, начавшейся после введения президентом Трампом 10%-ной пошлины на все китайские товары в феврале. На переговорах в Швеции стороны договорились продлить тарифную паузу ещё на 90 дней, однако, несмотря на временное перемирие, серьёзного прогресса в достижении компромисса не ожидается — позиции сторон по ключевым торговым вопросам остаются жёсткими.

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Марина Фещенко
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