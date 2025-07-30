В Вашингтоне недовольны, что Трамп прогнулся перед Си

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на ряд уступок Пекину в попытке снизить напряжённость в отношениях на фоне торговых переговоров и подготовки к возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет The Washington Post.

По просьбе Китая Вашингтон отложил визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, запланированный на июнь, а также убедил главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от остановок в Нью-Йорке и Далласе в августе. Дополнительную критику вызвало решение смягчить экспортные ограничения на поставку полупроводников для ИИ, что, по мнению оппонентов, может ослабить позиции США в технологической, военной и экономической сферах.