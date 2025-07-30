Больше – не всегда лучше: Хирург раскрыл нюансы выбора грудных имплантов

Размер грудных имплантов определяет не только эстетику, но и комфорт после операции. Об этом в беседе с RuNews24.ru сообщил пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Леликов.

По его словам, выбор объёма зависит от множества факторов, включая исходные данные пациента, эластичность тканей, телосложение и возраст. Леликов отметил, что многие женщины изначально склоняются к крупным имплантам, чтобы избежать повторной операции, но иногда позже меняют их на ещё больший размер.

«По опыту, конечно, женщины и девушки выбирают большой объём груди, чтобы в дальнейшем её не переделывать. Были случаи, когда пациенты выбирали более меньший объём имплантов, но в итоге через какое-то время переустанавливали на более больший объём», — пояснил хирург.

Эксперт добавил, что активные девушки чаще предпочитают меньшие импланты, так как образ жизни и окружение влияют на выбор. Сейчас, по его наблюдениям, наиболее востребованы второй и третий размеры. Леликов рекомендовал консультироваться с опытным специалистом, чтобы подобрать оптимальный вариант для гармоничного результата.