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30 июля, 09:17

Больше – не всегда лучше: Хирург раскрыл нюансы выбора грудных имплантов

Хирург Леликов: Слишком большие импланты могут привести к повторной операции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Размер грудных имплантов определяет не только эстетику, но и комфорт после операции. Об этом в беседе с RuNews24.ru сообщил пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Леликов.

По его словам, выбор объёма зависит от множества факторов, включая исходные данные пациента, эластичность тканей, телосложение и возраст. Леликов отметил, что многие женщины изначально склоняются к крупным имплантам, чтобы избежать повторной операции, но иногда позже меняют их на ещё больший размер.

«По опыту, конечно, женщины и девушки выбирают большой объём груди, чтобы в дальнейшем её не переделывать. Были случаи, когда пациенты выбирали более меньший объём имплантов, но в итоге через какое-то время переустанавливали на более больший объём», — пояснил хирург.

Эксперт добавил, что активные девушки чаще предпочитают меньшие импланты, так как образ жизни и окружение влияют на выбор. Сейчас, по его наблюдениям, наиболее востребованы второй и третий размеры. Леликов рекомендовал консультироваться с опытным специалистом, чтобы подобрать оптимальный вариант для гармоничного результата.

Москвичка умерла во время операции по замене грудных имплантов
Москвичка умерла во время операции по замене грудных имплантов

Ранее пластический хирург Никита Молотков предупредил, что импланты иногда приходится извлекать по медицинским показаниям или из-за изменения эстетических предпочтений. Среди причин он назвал неудовлетворённость результатом операции, возрастные изменения груди после беременности, а также возможные осложнения.

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Александра Мышляева
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