Стали ещё опаснее: Киты-убийцы научились применять жестокую технику охоты

Косатки научились применять уникальную и крайне жестокую методику обучения охоте на гигантскую добычу. Млекопитающие затапливают своих собратьев, к такому выводу пришли учёные, выводы их исследований опубликованы в британском издании The Telegraph.

Морские биологи утверждают, что это является специфической подготовкой к атакам на самых больших и опасных животных, включая голубых китов. Подобные тренировки позволяют косаткам довести все действия работы в группе до автоматизма и действовать без промедлений в нужный момент. Учёные настоятельно рекомендуют не пренебрегать значимостью этого поведения китов-убийц.