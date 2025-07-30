Стали ещё опаснее: Киты-убийцы научились применять жестокую технику охоты
Telegraph: Косатки топят друг друга, чтобы научиться охотиться на крупную добычу
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Косатки научились применять уникальную и крайне жестокую методику обучения охоте на гигантскую добычу. Млекопитающие затапливают своих собратьев, к такому выводу пришли учёные, выводы их исследований опубликованы в британском издании The Telegraph.
Морские биологи утверждают, что это является специфической подготовкой к атакам на самых больших и опасных животных, включая голубых китов. Подобные тренировки позволяют косаткам довести все действия работы в группе до автоматизма и действовать без промедлений в нужный момент. Учёные настоятельно рекомендуют не пренебрегать значимостью этого поведения китов-убийц.
Ранее у южного побережья Западной Австралии более 60 косаток атаковали синего кита-пигмея. Полтора часа 30 хищников методично изнуряли кита погоней, пока не загнали его в подводный каньон Бремер и не совершили расправу.