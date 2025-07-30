Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 10:06

Стали ещё опаснее: Киты-убийцы научились применять жестокую технику охоты

Telegraph: Косатки топят друг друга, чтобы научиться охотиться на крупную добычу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Toh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Toh

Косатки научились применять уникальную и крайне жестокую методику обучения охоте на гигантскую добычу. Млекопитающие затапливают своих собратьев, к такому выводу пришли учёные, выводы их исследований опубликованы в британском издании The Telegraph.

Морские биологи утверждают, что это является специфической подготовкой к атакам на самых больших и опасных животных, включая голубых китов. Подобные тренировки позволяют косаткам довести все действия работы в группе до автоматизма и действовать без промедлений в нужный момент. Учёные настоятельно рекомендуют не пренебрегать значимостью этого поведения китов-убийц.

Месть за Белую Глэдис: Косатки продолжают топить суда у берегов Европы
Месть за Белую Глэдис: Косатки продолжают топить суда у берегов Европы

Ранее у южного побережья Западной Австралии более 60 косаток атаковали синего кита-пигмея. Полтора часа 30 хищников методично изнуряли кита погоней, пока не загнали его в подводный каньон Бремер и не совершили расправу.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Животные
  • Природа
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar