Россиянин откусил разбудившему его другу нос

Житель Илишевского района Республики Башкортостан лишил своего друга части носа. О до боли курьёзном происшествии сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, когда один из приятелей мирно погрузился в сон после бурного вечера, гость, не желавший завершать веселье, начал настойчиво его тормошить. Однако разбуженный хозяин дома откусил кончик носа и часть его крыла своему товарищу.

Пострадавшему пришлось собрать 400 тысяч рублей на операцию и восстановление. Несмотря на столь жестокое проявление агрессии, дружба между мужчинами, по их словам, продолжается.