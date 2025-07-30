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30 июля, 11:22

Россиянин откусил разбудившему его другу нос

Mash Batash: Житель Башкортостана откусил разбудившему его другу часть носа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elizaveta Galitckaia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elizaveta Galitckaia

Житель Илишевского района Республики Башкортостан лишил своего друга части носа. О до боли курьёзном происшествии сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, когда один из приятелей мирно погрузился в сон после бурного вечера, гость, не желавший завершать веселье, начал настойчиво его тормошить. Однако разбуженный хозяин дома откусил кончик носа и часть его крыла своему товарищу.

Пострадавшему пришлось собрать 400 тысяч рублей на операцию и восстановление. Несмотря на столь жестокое проявление агрессии, дружба между мужчинами, по их словам, продолжается.

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Ранее жестокое нападение произошло в жилом комплексе Екатеринбурга. Мужчина стал жертвой агрессии соседей, получив ножевые ранения и лишившись части уха в ходе инцидента.

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Ольга Сливченко
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