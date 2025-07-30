Американский ведущий Рик Санчес сообщил, что аудитория RT в США превышает показатели телеканала CNN. Он сослался на заявление экс-директора ЦРУ Джеймса Клэппера.

Рик Санчес заявил, что у RT в Америке аудитория больше, чем у CNN. Видео © RT

«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — заявил Клэппер в интервью, фрагмент которого привёл Санчес.

Ведущий уточнил, что специально перепроверил запись, чтобы удостовериться в точности цитаты. Санчес подчеркнул, что такие слова от бывшего главы американской разведки звучат особенно показательно.