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Регион
30 июля, 09:59

Телеканал RT обошёл CNN по количеству зрителей в США

Экс-глава ЦРУ Клэппер: В США у RT аудитория больше, чем у телеканала CNN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fifg

Американский ведущий Рик Санчес сообщил, что аудитория RT в США превышает показатели телеканала CNN. Он сослался на заявление экс-директора ЦРУ Джеймса Клэппера.

Рик Санчес заявил, что у RT в Америке аудитория больше, чем у CNN. Видео © RT

«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — заявил Клэппер в интервью, фрагмент которого привёл Санчес.

Ведущий уточнил, что специально перепроверил запись, чтобы удостовериться в точности цитаты. Санчес подчеркнул, что такие слова от бывшего главы американской разведки звучат особенно показательно.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ответ на 16-й пакет санкций ЕС, затронувший восемь российских СМИ, российские власти ввели ограничения для 15 европейских изданий, обвинив их в распространении недостоверных данных. В Москве подчеркнули важность создания равных условий для работы журналистов, и выразили готовность возобновить диалог после отмены ограничений.

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Александра Мышляева
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