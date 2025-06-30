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30 июня, 10:45

В МИД России раскрыли позицию по пересмотру решения по европейским СМИ

МИД: Пересмотр решения по СМИ Европы возможен при снятии санкций с российских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Москва готова пересмотреть своё решение о запрете европейских СМИ, если Евросоюз откажется от ограничений против российских изданий. Об этом заявили в МИД России.

«В случае если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит своё решение в отношении европейских СМИ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нынешние меры стали зеркальным ответом на действия Евросоюза, ограничившего работу российских медиа. Москва же заявляет о необходимости равных условий и обещает вернуться к диалогу при снятии давления на отечественные СМИ.

Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России
Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЕС и США ужесточить санкции против Москвы. Поводом для заявления стала массированная атака российских Вооружённых сил по украинской территории. По его словам, новые ограничения необходимы не только Украине, но и самим западным странам.

Милена Скрипальщикова
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