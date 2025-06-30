В МИД России раскрыли позицию по пересмотру решения по европейским СМИ

Москва готова пересмотреть своё решение о запрете европейских СМИ, если Евросоюз откажется от ограничений против российских изданий. Об этом заявили в МИД России.

«В случае если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит своё решение в отношении европейских СМИ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нынешние меры стали зеркальным ответом на действия Евросоюза, ограничившего работу российских медиа. Москва же заявляет о необходимости равных условий и обещает вернуться к диалогу при снятии давления на отечественные СМИ.