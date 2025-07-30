Авиация, БПЛА и артиллерия: ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 156 районах

За последние сутки российские войска поразили военные объекты Украины в 156 локациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», — указано в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что ВС РФ также поразили склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Минобороны подчёркивает, что удары наносились комплексно с использованием различных видов вооружений, включая авиацию, БПЛА и ракетные системы.