Авиация, БПЛА и артиллерия: ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 156 районах
ВС РФ поразили склады и транспортную инфраструктуру ВСУ в 156 районах
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
За последние сутки российские войска поразили военные объекты Украины в 156 локациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», — указано в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что ВС РФ также поразили склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
Минобороны подчёркивает, что удары наносились комплексно с использованием различных видов вооружений, включая авиацию, БПЛА и ракетные системы.
Ранее Life.ru сообщал о поражении Вооружёнными силами России временного пункта дислокации ВСУ близ острова Хортица. По данным Минобороны, удар был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2».