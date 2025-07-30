Домохозяйки жалуются на трендовые стеклянные кастрюли, которые разваливаются на плите

Набирающая обороты мода на прозрачные стеклянные кастрюли обернулась кошмаром для многих любителей готовить. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, десятки жалоб поступили от домохозяек. По их словам, дно таких кастрюль внезапно отлетает прямо во время приготовления пищи. Это не только приводит к беспорядку на кухне из-за разлетевшейся горячей еды, но и создает реальную угрозу серьёзных ожогов и порезов осколками стекла. ЧП может произойти всего через пару минут после того, как сосуд оказался на конфорке.

Жалобы перестали быть единичными. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКИ

Женщины, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, уверяют, что неукоснительно следуют всем инструкциям, в том числе главному правилу — не использовать стильную посуду на индукционных плитах. Тем не менее, эта «капризная» кухонная утварь продолжает испытывать их терпение.

Оказывается, помимо очевидных ограничений, есть множество подводных камней в эксплуатации. Например, нельзя резко нагревать воду, нежелательно касаться стенок ложкой, и многое другое, что выясняется только на собственном горьком опыте. Более того, малейший перепад температур может стать фатальным для такой кастрюли.