«Есть большие шансы»: Туск сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в Техническом институте Военно-воздушных сил в Варшаве.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — передаёт его слова телеканал TVP Info.

При этом он не уточнил, на чём основываются его прогнозы. И поспешил подчеркнуть, что его слова не означают смену позиции Польши в этом вопросе. Он считает, что страна должна быть готова к самообороне, несмотря на то, как будет развиваться конфликт на Украине.