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30 июля, 10:23

«Есть большие шансы»: Туск сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Дональд Туск допустил приостановку конфликта на Украине в ближайшее время

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в Техническом институте Военно-воздушных сил в Варшаве.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — передаёт его слова телеканал TVP Info.

При этом он не уточнил, на чём основываются его прогнозы. И поспешил подчеркнуть, что его слова не означают смену позиции Польши в этом вопросе. Он считает, что страна должна быть готова к самообороне, несмотря на то, как будет развиваться конфликт на Украине.

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Ранее Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенного времени», в котором сейчас живёт Польша. Министр отметил, что текущая геополитическая ситуация ежедневно «преподносит сюрпризы» мировым лидерам. Он акцентировал внимание на необходимости укрепления безопасности восточных рубежей страны и внутриполитической стабильности.

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Юлия Сафиулина
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