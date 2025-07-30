«Есть большие шансы»: Туск сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Дональд Туск допустил приостановку конфликта на Украине в ближайшее время
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala
Конфликт на Украине может быть приостановлен в ближайшее время. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в Техническом институте Военно-воздушных сил в Варшаве.
«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — передаёт его слова телеканал TVP Info.
При этом он не уточнил, на чём основываются его прогнозы. И поспешил подчеркнуть, что его слова не означают смену позиции Польши в этом вопросе. Он считает, что страна должна быть готова к самообороне, несмотря на то, как будет развиваться конфликт на Украине.
Ранее Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенного времени», в котором сейчас живёт Польша. Министр отметил, что текущая геополитическая ситуация ежедневно «преподносит сюрпризы» мировым лидерам. Он акцентировал внимание на необходимости укрепления безопасности восточных рубежей страны и внутриполитической стабильности.