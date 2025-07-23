«Мы живём в предвоенное время»: Туск охарактеризовал текущее положение Польши

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенного времени», в котором сейчас живёт его страна. Слова политика приводит польское издание Rzeczpospolita.

«Мы сейчас живём не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казались невообразимыми», — подчеркнул Туск.