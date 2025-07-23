«Мы живём в предвоенное время»: Туск охарактеризовал текущее положение Польши
Туск предупредил о наступлении предвоенной эпохи в Польше
Дональд Туск. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET
Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенного времени», в котором сейчас живёт его страна. Слова политика приводит польское издание Rzeczpospolita.
«Мы сейчас живём не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казались невообразимыми», — подчеркнул Туск.
Министр отметил, что текущая геополитическая ситуация ежедневно «преподносит сюрпризы» мировым лидерам. Он акцентировал внимание на необходимости укрепления безопасности восточных рубежей страны и внутриполитической стабильности.
В прошлом году Польша начала укрепление своей границы с Россией противотанковыми препятствиями. Информация о старте проекта «Восточный щит», направленного на усиление восточных рубежей страны, появилась в октябре 2024 года. Примерно с ноября начались работы по возведению оборонительных сооружений, включающих создание минных полей и установку железобетонных барьеров, предназначенных для остановки бронированной техники. В дальнейшем Европейская комиссия приняла решение о выделении Польше 52 миллионов евро на дальнейшее укрепление границ с Россией и Белоруссией.