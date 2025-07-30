В Литве начали готовить инструкторов на случай военного конфликта

В Литве организуют курсы подготовки инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай возникновения военного конфликта. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий. Подготовленные нами инструкторы затем будут обучать широкую общественность», — приводятся в сообщении слова замминистра обороны Томаса Годляускаса.

В рамках начального этапа запланировано пять курсов, после прохождения которых в стране появится 150 инструкторов. Регистрация на обучение в данным момент открыта. При этом наибольший интерес к обучению проявляют сотрудники муниципалитетов, курирующие вопросы мобилизации, а также участники добровольческих военизированных организаций и представители неправительственного сектора.